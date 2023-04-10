Анкара, 10 апреля, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Военно-морские силы Турции приняли на службу первый десантный корабль Anadolu, на котором разместят новейшие беспилотники (БПЛА) Bayraktar TB3. Кадры с официальной церемонии транслировал телеканал TRT.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По информации Анатолийского агентства, данное судно не только усилит мощь флота Турции, но и позволит распространить зону операционных возможностей Вооружённых сил страны далеко за пределы вод данного государства.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, на судне длиной 231 метр и шириной 32 метра возможно размещение десанта численностью в батальон. Судно рассчитано на перевозку 94 единиц техники, на его палубе могут размещаться 10 вертолётов и 11 ударных БПЛА. Ангар судна рассчитан ещё на 19 вертолетов и 30 дронов. Судно также может вмещать четыре катера.

Как передавало ИА REGNUM, по словам обозревателя турецкого издания Haber7 Озгюра Байрака, США намерены вмешаться в приближающиеся парламентские и президентские выборы в Турции, чтобы сделать из страны очередного противника России. Белый дом не заинтересован в победе действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах. По словам обозревателя Haber7, турецкой оппозиции уже дали задачу взять на себя роль украинского лидера.