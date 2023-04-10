Красногорск, 10 апреля, 2023, 16:11 — ИА Регнум. В тушении пожара на складе автозапчастей в подмосковном посёлке Нахабино задействованы 25 человек и шесть единиц техники. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба администрации Красногорского городского округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«25 человек и 6 единиц техники задействованы в тушении пожара на складе автозапчастей в Нахабино на ул. Панфилова, 26А», — говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Причины возгорания будут устанавливаться после ликвидации огня.

Ранее сообщалось, что в Нахабино прозвучал взрыв, после чего начался пожар. По предварительной информации, взорвался кислородный баллон на складе с запчастями. О пострадавших ее сообщалось