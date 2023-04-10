Москва, 10 апреля, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин включил своего помощника Максима Орешкина в состав наблюдательного совета государственного фонда «Защитники Отечества», следует из указа президента, опубликованного 10 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

«Внести в состав наблюдательного совета (…) изменение, включив в него Орешкина М. С. — помощника президента Российской Федерации», — сказано в тексте указа.

Государственный фонд был создан для организации помощи участникам специальной военной операции России на Украине. Главой наблюдательного совета фонда является первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

7 апреля глава фонда Анна Цивилева на встрече с депутатами Госдумы и членами Совета Федерации предложила наделить защитников Донбасса, участвовавших в конфликте с 2014 года, статусом ветеранов боевых действий. Она отметила, что эти граждане защищали родную землю и внесли огромный вклад в освобождение ДНР и ЛНР. Ранее аналогичное предложение поддержал и президент России.