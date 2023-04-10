Астана, 10 апреля, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Во второй партии матча за мировую шахматную корону российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл чёрными фигурами китайца Дин Лижэня. Встреча прошла 10 апреля в Астане.

RADMIR FAHRUTDINOV/EPA/ТАСС Ян Непомнящий (Россия) и Дин Лижэнь (Китай) (слева направо)

Дин Лижэнь сдался после 29-го хода. Он не укладывался во временной лимит — 120 минут на первые 40 ходов. Ему на 11 ходов оставалось меньше минуты.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля первая партия завершилась вничью. Таким образом, после двух партий счёт в матче стал 1,5:0,5 в пользу Непомнящего. Третья партия пройдёт 12 апреля. Непомнящий будет играть белыми фигурами.

В 2022 году Непомнящий выиграл турнир претендентов и должен был играть матче за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном, но тот отказался от защиты титула. Его место занял Дин Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов.