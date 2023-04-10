Бакал, Челябинская область, 10 апреля, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Вынесен приговор двоим жителям Челябинской области по делу о поджоге в здании администрации города Бакала, где располагался военно-учётный стол населённого пункта. Экс-сотрудник управления МЧС Алексей Нуриев и бывший работник подразделения вневедомственной охраны Росгвардии Роман Насрыев получили по 19 лет лишения свободы, сообщили 10 апреля в суде.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Поджог был совершён 11 ноября, его квалифицировали как теракт. Уголовное дело возбудили по статьям 205 и 205.3 УК РФ («совершение теракта группой лиц по предварительному сговору» и «прохождение обучения в целях совершения террористической деятельности»).

«По совокупности преступлений каждому назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, а также лишение званий», — отметили в суде.

В том числе четыре года поджигатели проведут в тюрьме, 15 — в колонии строгого режима. Адвокат Нуриева Владислав Шершиков назвал обвинение несоразмерным, его планируют обжаловать.

Как сообщало ИА REGNUM, поджог был осуществлён ночью. Нападавшие забросили внутрь два коктейля Молотова. Огонь распространился на три квадратных метра, сторож потушил его за пять минут. В результате подгорел информационный стенд и оплавился кусок линолеума, никто не пострадал.