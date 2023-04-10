Любляна, 10 апреля, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Антироссийские санкции больше вредят странам Запада, а не России. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил экс-министр обороны Словении Тит Турншек.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По его словам, Соединённым Штатам не удалось «изолировать» Россию.

«Санкции против Российской Федерации осуществляются только странами Западной Европы, Канадой, Японией, Австралией и Тайванем. Своей санкционной политикой они наносят больший вред самим себе, нежели России», — отметил бывший министр, добавив, что Россия укрепила экономические связи с Индией, Китаем, арабскими и южноафриканскими странами.

Ранее обозреватель National Interest Брайан Патрик Болджер заявил, что желание стран Запада обрушить российский рубль не привело к результату, а антироссийские санкции лишь нанесли ущерб им самим. По его мнению, страны же Запада, наложив санкции на российские энергоносители и золото, ускорили тем самым «свою собственную кончину».

В марте экономист Патриция Адамс и обозреватель Лорэнс Соломон также пришли к мнению, что Запад сильнее, чем Россия, пострадал от антироссийских санкций. Они отмечают, что введенные против Москвы ограничения стали «самым грандиозным просчетом» западных стран. По мнению авторов публикации, санкции вызвали инфляцию, экономический спад и дефицит энергоносителей.