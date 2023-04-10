Вашингтон, , 15:51 — REGNUM Порядка 40% электронной инфраструктуры НАТО было парализовано из-за хакеров из KillNet. Об этом 10 апреля сообщает Telegram-канал Mash.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

По его информации, хакеры «положили» сайты оборонзаказов, поддержки и обеспечения НАТО и ещё несколько сайтов, без которых работать в нормальном режиме Североатлантическому альянсу будет тяжело.

Уточняется, что данные ресурсы подвергаются DDoS-атакам, вход в аккаунты невозможен. Атаке хакеров подверглись тренировочные киберцентры, сайты командования по развитию боевых действий, агентство НАТО по обеспечению, закупкам и поддержке.

Отмечается, что было взломано агентство NCI (портал для лиц, принимающих важные политические решения), откуда были изъяты все личные данные сотрудников.

Как передавало ИА REGNUM, хакерская группа NoName 057(16) совершила серию кибератак на сайты парламента Финляндии, премьер-министра Санны Марин и ещё на ряд финских интернет-ресурсов. Как сообщили в своем Telegram-канале хакеры, они «проводили» Финляндию в НАТО серией кибератак, а «в качестве дембельского аккорда положили сайт» центра технических исследований Финляндии VTT.