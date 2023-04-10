СМИ сообщили, что Байден уже принял решение идти на выборы
NBC: Байден уже принял решение идти на выборы 2024 года и готовится к кампании
Вашингтон, 10 апреля, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден уже принял решение идти на второй срок, выдвинув свою кандидатуру на выборах 2024 года, хотя ещё и не заявил об этом публично, передаёт 10 апреля NBC со ссылкой на осведомлённые источники.
«Решение уже принято», — заявил источник издания.
Кампания де-факто уже готовится, при этом Байден отказывается спешить с официальным объявлением — вероятно, для того, чтобы иметь возможность изменить своё решение, предположили опрошенные NBC эксперты.
В конце марта 2023 года американский журналист Сеймур Херш, автор расследования о «Северных потоках», заявил, что Байден решил идти на выборы 2024 года и будет продолжать поддержку Украины, поскольку считает, что это поможет ему выиграть.
Официально Байден не объявлял ни о своём выдвижении, ни о решении не баллотироваться, пообещав рассказать всё «позже». В марте 2023 года сообщалось, что рейтинг президента США достиг рекордно низкой отметки — 38%.