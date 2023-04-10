Вашингтон, 10 апреля, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден уже принял решение идти на второй срок, выдвинув свою кандидатуру на выборах 2024 года, хотя ещё и не заявил об этом публично, передаёт 10 апреля NBC со ссылкой на осведомлённые источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Решение уже принято», — заявил источник издания.

Кампания де-факто уже готовится, при этом Байден отказывается спешить с официальным объявлением — вероятно, для того, чтобы иметь возможность изменить своё решение, предположили опрошенные NBC эксперты.

В конце марта 2023 года американский журналист Сеймур Херш, автор расследования о «Северных потоках», заявил, что Байден решил идти на выборы 2024 года и будет продолжать поддержку Украины, поскольку считает, что это поможет ему выиграть.

Официально Байден не объявлял ни о своём выдвижении, ни о решении не баллотироваться, пообещав рассказать всё «позже». В марте 2023 года сообщалось, что рейтинг президента США достиг рекордно низкой отметки — 38%.