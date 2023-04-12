Москва, , 16:15 — REGNUM В преддверии приемной кампании 2023 года в образовательно-производственных колледжах и техникумах страны пройдет единый день открытых дверей. 22 апреля будущим абитуриентам расскажут и покажут мир профессий и специальностей, которыми располагает программа «Профессионалитет», занимающаяся подготовкой высококвалифицированных специалистов.

Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта Фото предоставлено ЯПРОФ. РФ

Благодаря федеральному проекту «Профессионалитет» в ближайшие 5 лет более миллиона студентов пройдут обучение и получат качественное образование и интересную и хорошо оплачиваемую работу, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. По словам российского лидера, без квалифицированных кадров невозможно осваивать новые производственные технологии.

«Здесь отмечу совместную инициативу бизнеса и правительства — федеральный проект «Профессионалитет». Как было сказано в Послании, мы усилим работу по этому направлению, чтобы в ближайшие пять лет в проекте приняли участие не менее миллиона молодых людей. Они получат современное, качественное образование, навыки и квалификации, которые гарантируют интересную, хорошую и хорошо оплачиваемую работу», - поделился планами Владимир Путин.

В единый день открытых дверей родителей и самих будущих абитуриентов познакомят с программой «Профессионалитет», расскажут о возможностях обучения на новейшем технологичном оборудовании, ответят на часто возникающие вопросы

В Тульской области по «Профессионалитету» стартовала акция «Неделя без турникетов». В 2023 году 15 ведущих тульских предприятий открывают свои двери для школьников, студентов и их родителей. Председатель Тульского регионального отделения Союза машиностроителей России, Владимир Филиппов отметил, что акция вызывает интерес не только у руководителей компаний, которым нужны молодые специалисты, но и у самих ребят. На производственных экскурсиях школьники могут определиться с выбором профессии, а студенты — получить более точное представление о своей будущей специальности.

В Челябинской области в этом году планируется прием 4 тысяч студентов, которые будут обучаться по программе «Профессионалитет». Каждый кластер готовит свою уникальную программу дня открытых дверей. «Для широкой аудитории также будет организовано Открытое областное родительское собрание в режиме онлайн», — сообщили в Министерстве образования и науки региона.

В Алтайском крае в этом году будет создано еще два образовательно-производственных центра — для машиностроительной отрасли на базе Алтайского политехнического техникума и для транспортной отрасли на базе Алтайского транспортного техникума. Например, по специальности «Технология машиностроения» в ссузах откроются дополнительно 40 мест (25 на очной и 15 на заочной форме обучения), — сообщили в Министерстве образования и науки Алтайского края.

В Красноярском крае первое родительское собрание с будущими студентами колледжей уже прошло 5 апреля, а 22-го абитуриентов ждут на единый день открытых дверей. «В рамках этого дня пройдут интерактивные экскурсии для девятиклассников на предприятия-партнеры. На них ребята под руководством опытных сотрудников познакомятся с производством. В завершение экскурсии школьники смогут пройти профессиональные пробы, которые помогут сформировать представление о конкретной профессии и необходимых навыках», — сообщили в краевом Министерстве образования и науки, отметив, что в 2023 году в регионе по программе «Профессионалитет» начнут обучение 2100 человек. «С 1 сентября в крае откроются два кластера — топливно-энергетический, а также цифрового земледелия и современных агропромышленных технологий. Это образовательно-производственные центры, в состав которых входят как колледжи и техникумы, так и предприятия-работодатели», — сообщили в ведомстве.

КГБПОУ Алтайская академия гостеприимства — Профессионалитет в действии Фото предоставлено ЯПРОФ. РФ

Всего в программе «Профессионалитет» уже участвуют 619 образовательных организаций и 380 предприятий в 55 регионах страны в таких отраслях как машиностроение, авиа — и судостроение, металлургия, железнодорожный, водный и наземный транспорт, легкая промышленность, сельское хозяйство, строительная, химическая, электротехническая, атомная, фармацевтическая отрасли, горнодобывающая, лесная, топливно-энергетическая промышленность, информационные технологии, радиоэлектроника.

Студенты «Профессионалитета» занимаются в современных мастерских и лабораториях, которые позволяют не только повысить качество обучения, но и сделать сам процесс получения знаний более интересным и ориентированным на практику. Современным высокотехнологичным оборудованием уже оснащено больше 3 тысяч мастерских, а к 2024 году их будет более 5 тысяч.

В 2023 году во всех субъектах РФ стартовали мероприятия Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, участники которых соревнуются во владении профессиональными навыками по специальностям ведущих отраслей экономики страны.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Образование» в нашей стране развивается среднее профессиональное образование. Колледжи оснащают новым оборудованием, а также создают на их базе современные мастерские. Узнать больше о федеральном проекте «Профессионалитет», региональных колледжах и компаниях-участниках можно на портале ЯПРОФ. РФ