Московская область, 10 апреля, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Взрыв прозвучал в подмосковном посёлке Нахабино, после чего начался пожар. Об этом 10 апреля сообщает Telegram-канал Mash.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По предварительной информации, на улице Панфилова взорвался кислородный баллон на складе с запчастями, после чего вспыхнул пожар. Отмечается, что площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров, пострадавших нет.

По словам очевидцев, в районе взрыва также располагается склад старой списанной военной техники, а также общежитие нелегалов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля в Москве произошёл пожар в спорткомплексе «Олимпийский», который с 2019 года находится на масштабной реконструкции. Жители Москвы рассказали, что над объектом поднялся столб дыма.