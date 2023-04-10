Кожемяко попросил Путина помочь повысить зарплаты сотрудникам «Прогресса»
Глава Приморья попросил Путина помочь с повышением зарплат на заводе «Прогресс»
Москва, 10 апреля, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Недостаточно высокая зарплата сотрудников авиационной компании «Прогресс», выполняющей гособоронзаказ в Приморском крае, мешает привлекать на предприятие высококвалифицированных специалистов. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Олег Кожемяко, сообщается на сайте Кремля.
«Есть одна проблема, которую нужно решить, — это низкая заработная плата у работников завода. Те коэффициенты, которые применяются, недостаточны для того, чтобы пригласить высококвалифицированных специалистов», — сказал глава региона в ходе рабочей встречи, состоявшейся 10 апреля.
Он обратился к президенту с просьбой оказать содействие в увеличении коэффициента к заработной плате на десять процентов, это позволит уравнять её размер до среднего в отрасли промышленности в Приморье. По словам Кожемяко, сейчас «Прогрессу» необходимы порядка 2 тысяч новых сотрудников, для них намерены строить жильё и развивать город Арсеньев, где расположено предприятие.
«Думаю, что достаточно будет вашего звонка правительству и Минпромторгу, и они эти вопросы решат с тем, чтобы мы вовремя и качественно выполнили гособоронзаказ», — обратился глава Приморья к Путину.
Как сообщало ИА REGNUM, Кожемяко 10 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической обстановке в регионе. В том числе глава Приморья попросил упростить передачу имущества воинским частям и подразделениям, выделить средства на выплату компенсаций пострадавшим из-за природных бедствий жителям Приморья, продолжить финансировать строительство магистрали Владивосток — Находка — порт Восточный. Кожемяко также считает, что для хорошей работы территорий опережающего развития (ТОР) «нужны дополнительные бюджетные инвестиции в инфраструктуру: бюджетные, льготные, кредитные».