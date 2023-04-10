Москва, 10 апреля, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Недостаточно высокая зарплата сотрудников авиационной компании «Прогресс», выполняющей гособоронзаказ в Приморском крае, мешает привлекать на предприятие высококвалифицированных специалистов. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Олег Кожемяко, сообщается на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зарплата

«Есть одна проблема, которую нужно решить, — это низкая заработная плата у работников завода. Те коэффициенты, которые применяются, недостаточны для того, чтобы пригласить высококвалифицированных специалистов», — сказал глава региона в ходе рабочей встречи, состоявшейся 10 апреля.

Он обратился к президенту с просьбой оказать содействие в увеличении коэффициента к заработной плате на десять процентов, это позволит уравнять её размер до среднего в отрасли промышленности в Приморье. По словам Кожемяко, сейчас «Прогрессу» необходимы порядка 2 тысяч новых сотрудников, для них намерены строить жильё и развивать город Арсеньев, где расположено предприятие.

«Думаю, что достаточно будет вашего звонка правительству и Минпромторгу, и они эти вопросы решат с тем, чтобы мы вовремя и качественно выполнили гособоронзаказ», — обратился глава Приморья к Путину.

Как сообщало ИА REGNUM, Кожемяко 10 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической обстановке в регионе. В том числе глава Приморья попросил упростить передачу имущества воинским частям и подразделениям, выделить средства на выплату компенсаций пострадавшим из-за природных бедствий жителям Приморья, продолжить финансировать строительство магистрали Владивосток — Находка — порт Восточный. Кожемяко также считает, что для хорошей работы территорий опережающего развития (ТОР) «нужны дополнительные бюджетные инвестиции в инфраструктуру: бюджетные, льготные, кредитные».