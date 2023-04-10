Москва, 10 апреля, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Подготовку к протезированию проходит в больнице олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров. Об этом сообщает 10 апреля Telegram-канал «112».

Дарья Драй ИА REGNUM Роман Костомаров

По информации канала, с фигуристом работают инструктор и психолог. Из-за угрозы тромбоза перевозить Костомарова на самолёте не рекомендовано. Он остаётся в больнице в Коммунарке.

Фигуристу по-прежнему дают препараты, снижающие свертываемость крови.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что состояние Романа Костомарова в целом стабилизировалось. Он самостоятельно дышит, может говорить и принимать пищу. Из-за серьёзных осложнений после пневмонии фигуристу ампутировали голени обеих ног и кисть левой руки. Ранее врачи сообщали о полиорганной недостаточности и сильном эмоциональном срыве у Костомарова.