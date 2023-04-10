NBC: в США изучают сбой в работе систем наведения умных бомб JDAM на Украине

Вашингтон, , 15:53 — REGNUM В Соединённых Штатах Америки изучают сбой в работе систем наведения «умных» бомб JDAM, которые ранее были переданы Киеву. Об этом сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на секретные документы, которые якобы принадлежат Пентагону и ранее утекли в Сеть.

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В одном из документов с пометкой «секретно» сообщается, что взрыватели бомб не настроены должным образом. Кроме этого, были выявлены проблемы с сигналом GPS, которые могут быть вызваны «действиями российских глушилок».

В конце марта спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что украинская авиация применяет бомбы американского производства JDAM с GPS-наведением в ходе боевых действий против России. Он отметил, что бомбы западного образца позволяют наносить «успешные удары по важным целям».

О том, что США передали Украине высокоточные бомбы JDAM-ER, сообщалось 7 марта. Эта так называемая умная бомба способна поразить цели на значительно большем расстоянии, чем бомбы с гравитационным сбросом.