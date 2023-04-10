Киев, , 15:33 — REGNUM Военнослужащего бригады военно-морских сил Украины задержали в Одесской области, обвинив в государственной измене. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Система залпового огня HIMARS Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По её информации, военнослужащего обвинили в сборе данных о расположении складов с боеприпасами, боевой техникой, в том числе системами HIMARS. По информации СБУ, обвиняемый собирал информацию об обороне Одесской области, сейчас он находится под стражей.

Как передавало ИА REGNUM, Вооружённые силы России уничтожили за сутки три склада боеприпасов ВСУ. Так, в районе населённого пункта Старица Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ. Склады боеприпасов 66-й и 54-й механизированных бригад ВСУ уничтожены возле населённого пункта Новолюбовка (ЛНР) и около города Краматорска (ДНР).