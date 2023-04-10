Сочи, Краснодарский край, , 15:29 — REGNUM Курбан Бердыев покидает пост главного тренера футбольного клуба «Сочи», сообщили в пресс-службе клуба 10 апреля.

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

«Футбольный клуб «Сочи» желает удачи Курбану Бекиевичу в дальнейшей карьере и на всём жизненном пути. Благодарим специалиста за проделанную совместную работу», — сказано в сообщении клуба.

Бердыев возглавлял «Сочи» с ноября 2022 года. Под его руководством команда провела пять игр, выиграв две и проиграв три, в том числе в матче последнего тура — «Крыльям Советов» со счётом 1:2.

Исполняющим обязанности главного тренера команды до конца сезона 2022–23 годов назначен Дмитрий Хохлов.

После 22-го тура «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 31 очко. Отставание от лидера — петербургского «Зенита» — составляет 23 очка. В минувшем сезоне команда заняла второе место в чемпионате.