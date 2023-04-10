Москва, , 15:31 — REGNUM Никто не предлагал объявить на Украине пасхальное перемирие в рамках проведения российской спецоперации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 апреля журналистам.

Папа Римский Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

«Её никто не выдвинул. Она не была выдвинута», — ответил Песков на вопрос о том, обсуждают ли в Кремле идею перемирия и видят ли в ней смысл.

Пока нет никаких инициатив на этот счёт, добавил он, отвечая на вопрос о готовности Москвы предложить перемирие. По словам Пескова, Страстная неделя только началась.

Вместе с тем он напомнил, что прежде российская сторона предлагала перемирия, сама следовала им, но сталкивалась с нежеланием Киева поддерживать инициативу.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил остановить боевые действия на Украине в связи с Рождеством. Минобороны России по поручению главы государства более чем на сутки — с 12:00 6 января до 24:00 7 января — приостановило ведение огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

В апреле ввести двухнедельное пасхальное перемирие призвал папа Римский Франциск, об этом рассказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. Песков комментировать предложение понтифика не стал, пояснив, что официальных заявлений из Ватикана на этот счёт не было.