Москва, , 15:26 — REGNUM Губернатор Приморского края Олег Кожемяко доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической обстановке в регионе, сообщает 10 апреля пресс-служба Кремля.

Олег Кожемяко Сайт президента Российской Федерации

«По основным направлениям социально-экономического развития Приморский край в целом демонстрирует очень хорошие или удовлетворительные показатели развития», — отметил в ходе рабочей встречи Путин.

В свою очередь, глава региона попросил упростить передачу имущества воинским частям и подразделениям, выделить средства на выплату компенсаций пострадавшим из-за природных бедствий жителям Приморья, продолжить финансировать строительство магистрали Владивосток — Находка — порт Восточный. Кожемяко считает, что для хорошей работы территорий опережающего развития (ТОР) «нужны дополнительные бюджетные инвестиции в инфраструктуру: бюджетные, льготные, кредитные».

«Вся инфраструктура во многом построена в советское время и требует просто обновления», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече с Кожемяко президент также заявил, что самой главной задачей является помощь семьям участников спецоперации и их поддержка. Глава Приморья сообщил Путину, что в регионе были осуществлены все необходимые выплаты семьям военнослужащих, сотрудники администрации на местах оказывают им содействие в решении бытовых и социальных вопросов. Эта работа будет продолжена.