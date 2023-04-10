* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Берлин, 10 апреля, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Немецкие власти всё чаще уделяют внимание Катерине Прокопенко, супруге одного из командиров батальона «Азов» (террористическая организация, запрещённая в РФ). Об этом сообщает газета Junge Welt.

Exiik Командир батальона «Азов» майор Денис Прокопенко

Как отмечают журналисты, активистку приняли в МИД ФРГ. Она также встречалась с политиком от «зеленых» Марилуизой Бек, с членом земельного парламента от ХДС Лилией Усик, а также несколькими депутатами бундестага.

По словам авторов статьи, Прокопенко стала одной из влиятельных и «обхаживаемых» проукраинских фигур.

«В министерстве Анналены Бербок недавно принимали высоких гостей. Была приглашена одна из первых леди фашистской империи «Азов», — говорится в материале.

Отмечается, что, по результатам приёма, украинка сообщила о «плодотворной рабочей встрече» с представителями немецкого внешнеполитического ведомства, на которой ей обещали «помощь».

Журналисты также обратили внимание, что супруг Прокопенко еще до «карьеры» в батальоне состоял в неонацистских сообществах, которые устраивали нападения на футбольных фанатов во время Лиги чемпионов по футболу в 2015 году.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский президент Владимир Зеленский в мае 2023 года может в первый раз с начала российской спецоперации приехать в Германию. Зеленский может приехать на церемонию в Ахене, где его планируют наградить премией Карла Великого, которую каждый год вручают за вклад в объединение Европы.