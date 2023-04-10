Москва, 10 апреля, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Правительство России, а также власти Крыма и Севастополя должны принять меры по сокращению разрыва в доходах жителей республики и доходов жителей других регионов России, соответствующее поручение подписал 10 апреля президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти Республики Крым и г. Севастополя принять комплекс мер, направленных на поэтапное сокращение отклонения уровней доходов населения Республики Крым и г. Севастополя от средних по России, а также от Краснодарского края и Ростовской области», — сказано в поручении.

Доклад должен быть представлен главе государства к сентябрю 2023 года, а далее предоставляться каждые полгода. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, а также главы Крыма и Севастополя Сергей Аксёнов и Михаил Развожаев.

17 марта на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма, которое проводил Владимир Путин, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что с момента воссоединения Крыма с Россией реальные денежные доходы жителей города увеличились почти втрое, а валовый региональный продукт — вшестеро.