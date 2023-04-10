Путин: часть взносов от продажи иностранных активов пойдёт на развитие туризма

Москва, , 15:14 — REGNUM Средства, поступившие в российскую казну в качестве добровольных взносов при совершении сделок по отчуждению активов инвесторов из недружественных стран, пойдут на развитие туризма. Об этом говорится в перечне поручений президента Владимира Путина, опубликованном 10 апреля на сайте Кремля.

Туристы садятся на теплоход, курсирующий по маршруту «Золотое кольцо» Дарья Драй © ИА REGNUM

Речь идёт о взносах, рассчитанных от сумм сделок, представляемых на заседаниях подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций Минэкономразвития России.

«Обеспечить направление на цели развития туристической инфраструктуры средств, полученных в результате уплаты добровольных взносов в федеральный бюджет при совершении сделок по отчуждению активов иностранных резидентов, связанных с недружественными государствами», — говорится в одном из пунктов перечня.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в текущем году на развитие туристической отрасли будет направлено около 12 млрд рублей. Половину этой суммы получат российские регионы, более 5 млрд рублей будут выделены предпринимателям в виде грантов. Предполагается, что в 24 регионах будут разработаны программы по проектированию туристических пространств в центрах городов.