Москва, 10 апреля 2023, 15:14 — REGNUM Средства, поступившие в российскую казну в качестве добровольных взносов при совершении сделок по отчуждению активов инвесторов из недружественных стран, пойдут на развитие туризма. Об этом говорится в перечне поручений президента Владимира Путина, опубликованном 10 апреля на сайте Кремля.

Туристы садятся на теплоход, курсирующий по маршруту «Золотое кольцо»
Туристы садятся на теплоход, курсирующий по маршруту «Золотое кольцо»
Дарья Драй © ИА REGNUM

Речь идёт о взносах, рассчитанных от сумм сделок, представляемых на заседаниях подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций Минэкономразвития России.

«Обеспечить направление на цели развития туристической инфраструктуры средств, полученных в результате уплаты добровольных взносов в федеральный бюджет при совершении сделок по отчуждению активов иностранных резидентов, связанных с недружественными государствами», — говорится в одном из пунктов перечня.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в текущем году на развитие туристической отрасли будет направлено около 12 млрд рублей. Половину этой суммы получат российские регионы, более 5 млрд рублей будут выделены предпринимателям в виде грантов. Предполагается, что в 24 регионах будут разработаны программы по проектированию туристических пространств в центрах городов.