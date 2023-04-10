СМИ после анализа спутниковых снимков Крыма сообщили Киеву плохие новости
Доха, 10 апреля 2023, 15:10 — REGNUM Любые попытки ВСУ напасть на Крым обернутся для Украины тяжёлыми последствиями. Такой вывод сделали журналисты телеканала Al Jazeera после анализа спутниковых снимков полуострова.
По их данным, Вооружённые силы России укрепляют Крымский полуостров, и эти средства защиты, вероятно, сделают любые попытки напасть на него трудными и кровавыми.
Отмечается, что, согласно проведённому исследованию, с февраля по март границы Крыма и прилегающих районов были превращены в укреплённый барьер.
По информации телеканала, была сооружена разветвленная сеть траншей и оборонительных сооружений, которая сейчас проходит через приграничные села Крыма, были возведены и расширены несколько важных военных баз.
Как передавало ИА REGNUM, американские военные пилоты получили приказ от главы Пентагона Ллойда Остина не приближаться близко к Крыму на летательных аппаратах.
14 марта беспилотник ВВС США MQ-9 упал в воды Чёрного моря. Он двигался с выключенными транспондерами и направлялся в сторону России с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства. Для сопровождения дрона в воздух были подняты два истребителя Су-27, которые не вступали в контакт с БПЛА. MQ-9 рухнул в воду из-за собственного резкого маневрирования.