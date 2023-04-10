Доха, 10 апреля, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Любые попытки ВСУ напасть на Крым обернутся для Украины тяжёлыми последствиями. Такой вывод сделали журналисты телеканала Al Jazeera после анализа спутниковых снимков полуострова.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Большой десантный корабль «Калининград» в акватории Севастополя

По их данным, Вооружённые силы России укрепляют Крымский полуостров, и эти средства защиты, вероятно, сделают любые попытки напасть на него трудными и кровавыми.

Отмечается, что, согласно проведённому исследованию, с февраля по март границы Крыма и прилегающих районов были превращены в укреплённый барьер.

По информации телеканала, была сооружена разветвленная сеть траншей и оборонительных сооружений, которая сейчас проходит через приграничные села Крыма, были возведены и расширены несколько важных военных баз.

Как передавало ИА REGNUM, американские военные пилоты получили приказ от главы Пентагона Ллойда Остина не приближаться близко к Крыму на летательных аппаратах.

14 марта беспилотник ВВС США MQ-9 упал в воды Чёрного моря. Он двигался с выключенными транспондерами и направлялся в сторону России с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства. Для сопровождения дрона в воздух были подняты два истребителя Су-27, которые не вступали в контакт с БПЛА. MQ-9 рухнул в воду из-за собственного резкого маневрирования.