«Ъ»: правительство РФ пересмотрело перечень важных направлений техразвития до 2030 года

Москва, , 15:05 — REGNUM Российское правительство сформировало перечень ключевых направлений технологического развития страны до 2030 года. В него в том числе воключили производство лекарственных средств, атомное и нефтегазовое машиностроение, авиационную промышленность и разработки в энергетической сфере, сообщил «Коммерсантъ».

Инженеры регулярно проверяют все системы Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Работу над концепцией технологического развития России курирует первый заместитель председателя российского правительства Андрей Белоусов. По его словам, всего рассматриваются 18 направлений, по десяти из них сформированы дорожные карты. В перечень приоритетных теперь входят производство медикаментов, развитие атомного и нефтегазового машиностроения, в том числе с использованием оборудования для переработки углеводородов. Кроме того, особое внимание будут уделять созданию инфраструктуры для авиаперевозок и авиационной промышленности, сфере энергетики.

Разработки ориентированы на обеспечение «технологического суверенитета» России. «У российской экономики уже есть определенные заделы для их успешного развития и формирования крупного рынка» по этим направлениям, отметили в правительстве РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом Российской академии наук Геннадием Красниковым заявлял, что для достижения Россией технологического и экономического суверенитета необходимо развивать те отрасли науки, которые помогут в этом. Особенно важна такая работа в условиях санкций, подчёркивал председатель российского правительства. Он акцентировал внимание на развитии отраслей, «которые помогут России достигнуть технологического, экономического суверенитета».