Москва, 10 апреля, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Российское правительство сформировало перечень ключевых направлений технологического развития страны до 2030 года. В него в том числе включили производство лекарственных средств, атомное и нефтегазовое машиностроение, авиационную промышленность и разработки в энергетической сфере, сообщил «Коммерсантъ».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Инженеры регулярно проверяют все системы

Работу над концепцией технологического развития России курирует первый заместитель председателя российского правительства Андрей Белоусов. По его словам, всего рассматриваются 18 направлений, по десяти из них сформированы дорожные карты. В перечень приоритетных теперь входят производство медикаментов, развитие атомного и нефтегазового машиностроения, в том числе с использованием оборудования для переработки углеводородов. Кроме того, особое внимание будут уделять созданию инфраструктуры для авиаперевозок и авиационной промышленности, сфере энергетики.

Разработки ориентированы на обеспечение «технологического суверенитета» России. «У российской экономики уже есть определенные заделы для их успешного развития и формирования крупного рынка» по этим направлениям, отметили в правительстве РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом Российской академии наук Геннадием Красниковым заявлял, что для достижения Россией технологического и экономического суверенитета необходимо развивать те отрасли науки, которые помогут в этом. Особенно важна такая работа в условиях санкций, подчёркивал председатель российского правительства. Он акцентировал внимание на развитии отраслей, «которые помогут России достигнуть технологического, экономического суверенитета».