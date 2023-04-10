Москва, 10 апреля, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Военнослужащие российской группировки войск «Запад» сорвали попытку переброски резервов ВСУ и ротацию украинских подразделений на передовых позициях. Об этом 10 апреля сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Артиллерией группировки сорвали попытку переброски резервов в районе населённого пункта Песчаное и ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населённого пункта Стельмаховка», — сказал Зыбинский.

Также, по его словам, на купянском направлении были вскрыты и уничтожены четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ из состава 14-й механизированной бригады и 103-й бригады территориальной обороны.

Кроме того, он отметил, что российская самоходная артиллерийская установка «Акация» уничтожила миномётный расчёт ВСУ, а зенитный ракетный комплекс «Тор» сбил украинский беспилотник «Фурия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы России уничтожили за сутки три склада боеприпасов ВСУ — в ДНР, ЛНР и Харьковской области.