Сенатор Пушков: Польша мечтает создать с Украиной сверхдержаву для борьбы с РФ

Москва, , 14:50 — REGNUM Подчинение Украины в виде конфедерации и превращение в «сверхдержаву Восточной Европы» — заветная мечта Польши. Об этом 10 апреля заявил сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале, комментируя статью польского издания Rzeczpospolita.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее обозреватель Rzeczpospolita Томаш Гжегож Гроссе выразил мнение, что Украина могла бы стать частью «большого и сильного польского государства» для более эффективного противодействия РФ в Восточной Европе.

«Остановить Россию может только сильная Речь Посполитая, включающая Украину» — вот новый лозунг польской правящей элиты», — написал Пушков, добавив, что Польша сделает всё, чтобы реализовать данный план.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский президент Владимир Зеленский считает, что со временем между Польшей и Украиной не будет никаких границ. По его мнению, в недалёком будущем между народами двух стран не будет существовать никаких границ.

Между тем глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что руководство Польши не может отказаться от планов получения контроля над территориями Западной Украины и выжидает удобного момента для этого. Глава СВР уточнил, что Варшава уверена, что главным условием для воплощения такой идеи в жизнь является крах государственности на Украине после поражения Киева в военном конфликте.