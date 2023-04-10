Херш: США хотели предотвратить СВО, шантажируя Россию подрывом «Северных потоков»

Вашингтон, , 14:42 — REGNUM США хотели предотвратить проведение Россией специальной военной операции на Украине, шантажируя подрывом «Северных потоков», заявил 10 апреля в интервью Tichys Einblick американский журналист Сеймур Херш.

«Северный поток» Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Требование было выдвинуто незадолго до Нового года. Идея заключалась в том, чтобы сообщить Путину: мы взорвём газопроводы, если вы пересечёте границу с Украиной», — сказал Херш.

5 апреля Херш заявил, что в западных СМИ после публикации им результатов его собственного расследования появляется всё больше недостоверных данных и что целью всех этих материалов является отвод подозрений от властей США.

По данным расследования самого Херша, взрывчатку на месте подрыва «Северных потоков» установили американские военнослужащие, а привели в действие — норвежцы. Теперь западные СМИ изобретают разного рода «подозреваемых», чтобы не упоминать того, который кажется самым логичным, отмечал журналист.