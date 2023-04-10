ДНР, 10 апреля, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за сутки уничтожили более 290 украинских военных на донецком направлении, сообщил 10 апреля во время брифинга фициальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков. Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери и в других горячих точках специальной военной операции на территории Украины.

Минобороны РФ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (10.04.2023 г.)

В частности, на южнодонецком и запорожском направлениях уничтожены около 50 украинских военных, на купянском — свыше 30, на краснолиманском — более 120, на херсонском — до 40.

Также ВС России поразили пункты управления 125-й и 126-й бригад теробороны ВСУ в ДНР и Херсонской области и уничтожили склад боеприпасов украинской 66-й механизированной бригады в районе населённого пункта Новолюбовка (ЛНР).

Помимо этого, средствами противовоздушной обороны РФ за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего в течение суток российские войска нанесли поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 134 районах.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция на Украине длится уже 411-й день. Накануне, 9 апреля, Минобороны извещало о потере на донецком направлении более 250 украинских боевиков за сутки. Также были уничтожены три боевые бронированные машины, танк, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы Д-20 и «Мста-Б» и девять автомобилей. Большие потери вынудили ВСУ перебросить под Артёмовск подразделения, на которые рассчитывали при весеннем контрнаступлении.