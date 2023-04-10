Москва, 10 апреля, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Более 120 украинских военнослужащих уничтожены на краснолиманском направлении в результате действий российских войск, сообщает 10 апреля Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Евгений Биятов/РИА Новости Работа армейской авиации в зоне проведения СВО

Подразделения противника поражены ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» в районах населённых пунктов Терны, Торское и Серебрянка в ДНР, а также у Червоной Дибровы в ЛНР.

Уничтожены более 120 военнослужащих ВСУ, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил о мощном ударе по войскам Украины на краснолиманском направлении с применением неуправляемых ракет и термобарических снарядов. В частности, были задействованы тяжёлые боевые системы (ТОС-1А) «Солнцепёк».