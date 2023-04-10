Киев, 10 апреля, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский обязан дать ответ на петицию о демобилизации солдат, которые отслужили 18 месяцев в армии, так как она набрала требуемые 25 тыс. подписей. Призыв опубликован на сайте офиса президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Разрешить демобилизацию на Украине через 18 месяцев с момента мобилизации», — так озаглавлена петиция.

Официальный ответ на петицию украинский президент по правилам обязан дать после того, как петиция наберёт 25 тыс. подписей.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2022 года Зеленский подписал указ, отменяющий демобилизацию военнослужащих срочной службы. Соответствующий документ был опубликован на его сайте.

В конце марта на сайте Зеленского появилась петиция с требованием разместить на территории страны ядерное оружие. В ней говорится, что Украина имеет право на восстановление ядерного статуса и получение статуса ядерной державы.