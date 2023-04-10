Нижний Новгород, , 14:29 — REGNUM Автомобильный завод ГАЗ подал исковое заявление с требованием взыскать с Volkswagen AG 28,4 млрд рублей, соответствующие данные появились 10 апреля в картотеке нижегородского арбитражного суда.

Суд Иван Шилов, ИА REGNUM

ГАЗ ранее уже обратился с иском к «дочке» Volkswagen ООО «Фольксваген Групп Рус» и потребовал признать недействительным соглашение о прекращении сборки на площадке в Нижнем Новгороде, а также взыскать с ответчика 15,6 млрд рублей убытков.

В начале апреля 2023 года был снят обеспечительный арест с активов «дочки» Volkswagen, в том числе автозавода в Калуге. Руководители концерна рассчитывают получить разрешение правительства России и продать завод другому инвестору. Активы ранее были арестованы, чтобы не допустить ухода концерна из России до разрешения ситуации.

7 апреля экс-руководитель австрийской компании Magna Steyr и бывший председатель совета директоров «Группы ГАЗ» Зигфрид Вольф заявил, что хотел бы продолжить производить автомобили в России, получив поддержку российских властей. По данным немецких СМИ, в январе 2023 года предприниматель направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором представил инвестиционный проект по развитию российского автопрома объёмом 60 млрд рублей.