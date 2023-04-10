Сочи, Краснодарский край, , 14:29 — REGNUM Пост главного тренера футбольного клуба «Сочи» покинул Курбан Бердыев. Об этом 10 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в клубе.

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что вместо Бердыева команду к матчу с «Краснодаром» будет готовить Дмитрий Хохлов, который входит в тренерский штаб.

Как сообщало ИА REGNUM, Бердыев стал главным тренером «Сочи» в декабре 2022 года. Под его руководством команда сыграла пять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых одержала две победы — над ЦСКА (2:0) и «Динамо» (2:0), а также потерпела три поражения — от «Оренбурга» (0:4), «Факела» (0:3) и «Крыльев Советов» (1:2).

В настоящее время «Сочи» идёт на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 31 очко в 22 матчах.