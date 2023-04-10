Москва, , 14:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, который доложил о помощи семьям участников СВО в регионе, заявил, что самой главной задачей является помощь и поддержка людей. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин на встрече с Олегом Кожемяко © Михаил Климентьев/РИА Новости

Кожемяко сообщил президенту России о том, что в регионе были осуществлены все необходимые выплаты семьям военнослужащих, сотрудники администрации на местах оказывают им содействие в решении бытовых и социальных вопросов.

По его словам, с этими задачами край справляется собственными силами, эта работа будет продолжена.

«Самая главная задача — это поддержка и помощь людям», — прокомментировал президент России.

Как передавало ИА REGNUM, правительство России в ближайшее время примет постановление о дополнительном профессиональном образовании участников специальной военной операции и членов их семей. Так, при трудоустройстве таких граждан работодатель сможет получить компенсацию на их заработную плату.