Москва, 10 апреля, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме 10 апреля, заявила, что слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях и замене ими наличных не соответствуют действительности.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«В последнее время появилось довольно много разных слухов о цифровом рубле, например, что он заменит наличные или что пенсии будут платиться только в цифровых рублях. Это абсолютная неправда», — сказала Набиуллина.

По её словам, цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет, а только дополняет, он является ещё одним способом расчёта.

Он добавила, что ЦБ РФ продолжит развивать как безналичное, так и наличное денежное обращение, чтобы людям было удобно распоряжаться деньгами в любой ситуации. Поэтому регулятор уделяет много внимания модернизации банкнот, использованию более износостойких материалов.

Также глава Банка России отметила, что главным преимуществом цифрового рубля являются полностью бесплатные переводы для физлиц. Кроме того, владелец кошелька сможет совершать любые операции в приложении любого другого банка, где у него есть счета.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что работа по введению цифрового рубля должна завершиться в 2023 году, прорабатывается разрешение сделок с ним в рамках традиционной финансовой инфраструктуры на бирже.

По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, использование цифрового рубля в бюджетной сфере может стать перспективным и вполне реальным для расчётов. Такой рубль будет использоваться как третья форма валюты наравне с наличными и безналичными деньгами, которые хранятся на счетах в банках.