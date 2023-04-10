Москва, 10 апреля, 2023, 14:19 — ИА Регнум. В России заинтересованы в том, чтобы встреча руководителей министерств иностранных дел РФ, Турции, Сирии и Ирана состоялась как можно скорее. Об этом заявил 10 апреля заместитель главы МИД России Михаил Богданов.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Здание МИД РФ

«Готовим. Дату согласовываем», — сказал он журналистам.

Он предположил, что встреча состоится в апреле или в начале мая — «чем раньше, тем лучше».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее были перенесены переговоры глав МИД России, Ирана, Турции и Сирии, запланированные на начало апреля. Стороны намеревались обсудить урегулирование ситуации в Сирии. Российский посол в Дамаске Александр Ефимов предполагал, что одного раунда переговоров будет недостаточно.