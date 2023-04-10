Лукашенко на встрече с Шойгу попросил о гарантиях защиты Белоруссии от внешней агрессии

Минск, , 14:12 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил о возможности защиты Белоруссии Россией как своей территории. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Лукашенко Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В ходе встречи в Минске Лукашенко и Шойгу обсудили вопросы подготовки и слаживания региональной группировки войск Союзного государства.

Президент Белоруссии напомнил, что сейчас в республике находятся российские военнослужащие из состава региональной группировки войск.

«Я вам благодарен, что при всех сложностях вы здесь держите несколько тысяч российских военнослужащих. Мы, насколько это нужно, подключились к этому процессу», — приводит пресс-служба слова Лукашенко.

Белорусский лидер также напомнил, что в Белоруссии совместно с российскими офицерами готовят военнослужащих, проводят боевое слаживание.

Он также напомнил и о достигнутых договоренностях во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

«В общем это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Белоруссии Российская Федерация защищает Белоруссию, как собственную территорию», — отметил Лукашенко, добавив, что именно такие республике нужны гарантии безопасности.

Как передавало ИА REGNUM, в ходе встречи на нынешней неделе президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали в служебной квартире российского лидера в Кремле «самые закрытые темы». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Путин приглашал Лукашенко в свою служебную квартиру в Кремле.