Москва, 10 апреля, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Больше половины жителей России считают, что правительству страны следует вести независимую внешнюю политику, но при этом не стремиться диктовать свои условия другим государствам. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные 10 апреля на сайте организации.

ИА REGNUM Россия

Вышеуказанного мнения придерживаются 67% участников опроса. Отмечается, что в 2008 году этот показатель был ниже на 13 процентных пунктов и составлял 54%.

Рассуждая на тему внешней политики России, 59% респондентов подчеркнули, что РФ отстаивает свои национальные интересы, несмотря на мнения других стран, 28% считают, что страна пытается отстаивать свои интересы, однако это не всегда получается.

«Позицию гегемонии России поддерживают 18% наших сограждан (минус 6 п. п. по сравнению с 2008 годом), по их мнению, России следует вести себя как великой державе и диктовать свою волю другим странам», — говорится в сообщении.

В ходе опроса участникам было предложено поразмышлять о том, чего могла бы добиться Россия, если бы отказалась от ведения независимой внешней политики и следовала правилам, установленным США и западными странами. Почти 40% респондентов уверены, что Россия ничего бы не выиграла, а 25% — потеряла бы свой суверенитет, независимость и свободу.

Телефонный опрос проводился 1 апреля среди 1600 человек в возрасте старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень доверия жителей России президенту Владимиру Путину остаётся стабильно высоким. Доверяют Путину 80,5%, за период с 20 по 26 марта этот показатель вырос на 1,2 процентного пункта. Одобряют его деятельность 77,9% — почти на один процент больше, чем неделей ранее.