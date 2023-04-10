Набиуллина: в Центробанке удовлетворены темпами роста кредитования граждан России

Москва, , 14:01 — REGNUM Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина считает нормальными темпы роста кредитования жителей страны. Об этом она заявила 10 апреля в ходе заседания в Госдуме РФ.

Эльвира Набиуллина © Максим Блинов/РИА Новости

Она напомнила, что в середине 2022 года граждане РФ стали реже брать потребительские кредиты, но теперь эти показатели восстанавливаются.

«Сейчас мы считаем темпы роста кредитования граждан нормальными», — сказала глава ЦБ РФ.

Она назвала плюсом ситуации то, что теперь розничное кредитование растёт не слишком быстро, и напомнила, как люди часто попадали в кредитную кабалу.

«Мы, наоборот, охлаждали, тормозили этот рынок. Сейчас, на наш взгляд, после такого падения потребительское кредитование восстанавливается нормальными темпами», — сказала Набиуллина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Центробанке заявляли, что медианная сумма долга семей в России составляет 140 тыс. рублей. Тыва, Калмыкия и Тюменская область возглавили рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню кредитной задолженности населения перед банками.