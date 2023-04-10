Москва, , 13:52 — REGNUM Человеческий череп был обнаружен во время просвечивания посылок в аэропорту Внуково. Об этом 10 апреля пишет Telegram-канал SHOT.

Аэропорт Внуково © Кирилл Каллиников/РИА Новости

По его информации, посылку с черепом должны были доставить в США, но её остановили на таможне.

По информации журналистов, эксперты установили, что череп принадлежит человеку, который скончался примерно 10 лет назад.

Уточняется, что отправитель — жительница Москвы, в качестве получателя указан житель Чикаго — бизнесмен, у которого раньше была своя строительная фирма, он также работал аналитиком в крупной банковской компании.

Отмечается, что сейчас специалисты уточняют, ему ли был отправлен череп, личность погибшего устанавливается.

Как передавало ИА REGNUM, в пункте выдачи заказов оператора экспресс-доставки СДЭК в Москве из-за непрофессиональных действий сотрудников разбили посылку с химикатами. Работники и посетители были эвакуированы из здания. Троим понадобилась помощь врачей, один из пострадавших был госпитализирован. В пункте выдачи проводится обработка помещения, его работа приостановлена.