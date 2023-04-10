Берлин, 10 апреля, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Правительство ФРГ выделит более €730 миллионов на обслуживание первого терминала приёма сжиженного природного газа (СПГ), построенного на северо-западе страны. Соответствующая информация содержится в тендере, опубликованном компанией-оператором СПГ-терминалов Deutsche Energy Terminal GmbH (DET). С документом ознакомилась «Лента. ру».

IMAGO/Jochen Tack/Global Look Press СПГ-танкер у терминала приёма сжиженного природного газа в городе Вильгельмсхафене

Согласно опубликованным данным, власти Германии намерены диверсифицировать энергоресурсы, чтобы снизить зависимость от голубого топлива из России. СПГ-терминал на базе плавучего хранилища построен на площадке Voslapper Groden в городе Вильгельмсхафене.

В настоящее время компания-оператор ищет подрядчика, который возьмёт на себя обязанности по обслуживанию терминалов.

17 декабря 2022 года в Германии открылся первый терминал по приему сжиженного природного газа. На открытии нового терминала в Вильгельмсхафене канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что будет сделано всё, чтобы стать независимыми от поставок газа из России и обеспечить для страны снабжение энергоносителями.