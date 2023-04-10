Сбежавший из России и оштрафованный за дискредитацию ВС РФ актёр Назаров назвал россиян изгоями

Москва, , 13:44 — REGNUM Актёр Дмитрий Назаров, оштрафованный за дискредитацию Вооружённых сил РФ, назвал граждан России «изгоями мироздания». Очередное стихотворение он опубликовал в соцсетях.

Актёр Дмитрий Назаров © Александр Казаков/ИЗВЕСТИЯ

«Вы в угол загнаны, изгои мироздания», — говорится в одной из строчек.

Также он заявил, что жители России «хорошим людям ищут замену», «создают доносы», «вопят: «предателей к ответу».

Также Назаров нецензурно оскорбил актёра Оскара Кучеру, заявив, что у него «нет мозга, такта, чести, чувства меры». Ранее Кучера раскритиковал Назарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля Тверской суд Москвы признал Назарова виновным в дискредитации ВС РФ, назначив ему штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее Назаров выступил с антироссийской позицией по специальной военной операции. В январе 2023 года его вместе с женой, актрисой Ольгой Васильевой, уволили из театра. После увольнения из театра они уехали из России. Также он лишился роли в новой экранизации романа Ильфа и Петрова «12 стульев».