Владикавказ, 10 апреля, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Глава республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло попросил проверить жалобу на плохое отношение к мобилизованным из региона. Об этом 10 апреля он написал в своём Telegram-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сергей Меняйло

По словам главы региона, к нему обратилась женщина, которая рассказала, что ей стало известно об издевательствах в отношении мобилизованных, она опубликовала аудио — и видеозаписи, на которых видно, как командир батальона одного из полков, выполняющих задачи спецоперации на херсонском направлении, непозволительно обращается со своими подчинёнными, в этом полку проходят службу 46 мобилизованных из Северной Осетии.

«Кто этот человек, мы уже выяснили. В военную прокуратуру СВО и военную прокуратуру Южного военного округа обратились. Сейчас идет выяснение всех обстоятельств», — написал глава региона, отметив, что держит данную ситуацию на контроле.

Он напомнил, что даже в условиях выполнения боевых задач, при которых нужна строгая дисциплина и привычны далеко не самые деликатные отношения между командирами и бойцами, издевательства недопустимы.

Как передавало ИА REGNUM, по словам заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, смешанная, контрактно-призывная армия, численность которой составит не менее 1,5 млн человек, необходима сегодня России, такие вооружённые силы будут соответствующими потребностям страны. Он уточнил, что контрактно-призывная армия соответствует потребностям страны, однако в настоящее время её численность недостаточна.