Путин 10 апреля встретится с губернатором Приморского края Кожемяко

Москва, , 13:31 — REGNUM Рабочие встречи и совещания включены в график президента России Владимира Путина 10 апреля, в их числе — встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что Путин работает в Огарёво. У президента был телефонный разговор с коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым.

«День состоит из рабочих встреч и совещаний. Региональный аспект — сегодня будет на докладе у президента губернатор Приморского края Олег Кожемяко», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что другие рабочие мероприятия президента не будут публичными.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин и Жапаров обсудили развитие взаимовыгодного сотрудничества России и Киргизии, включая сотрудничество в торгово-экономической, финансовой и гуманитарной сферах, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.