Москва, , 13:29 — REGNUM Китай имеет право проводить военные учения, а также реагировать на провокации вокруг Тайваня. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующие манёвры.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы с вами за очень короткий период времени становились свидетелями многократных действий, которые носили провокационный характер по отношению к КНР», — сказал представитель Кремля в ходе встречи с журналистами, добавив, что Пекин имеет суверенное право реагировать на провокации.

По словам Пескова, «все должны уважать право Китая, равно как и других стран, на подобные действия».

Накануне СМИ сообщили, что близ условной границы между Китаем и Тайванем — срединной линии Тайваньского пролива — зафиксировано десять кораблей китайской Народно-освободительной армии. Источник в службе безопасности Тайваня заявил, что также рядом с линией находится десять кораблей армии Тайваня. Провокаций с китайской стороны не наблюдается.