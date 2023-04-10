Москва, 10 апреля, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что никак не может прокомментировать сообщения о том, что за утечками секретных документов Пентагона стоит Россия.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Никак не могу комментировать. Это склонность во всём и всегда винить Россию, но это сейчас общее заболевание, здесь нечего комментировать», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков заявил, что утечки секретных документов Пентагона достаточно интересны, их все изучают, анализируют и обсуждают.

Ранее секретные документы США по Украине попали в социальные сети. Речь идет о более сотни экземпляров с планами США и НАТО по укреплению ВСУ. По данным источника CNN, один из документов подтвердил, что США шпионили за Владимиром Зеленским. Также стало известно, что Зеленский предлагал нанести удар по российским военным в Ростовской области.