Песков заявил, что идею пасхального перемирия на Украине никто не выдвигал

Москва, , 13:27 — REGNUM Идею пасхального перемирия в военном конфликте на Украине никто официально не выдвигал, заявил журналистам 10 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«У нас только началась Страстная неделя, до сих пор таких инициатив не было. Но давайте не забывать, что Москва уже выдвигала инициативы, придерживалась этого, но сталкивалась с нежеланием киевского режима следовать этому», — сказал Песков.

9 апреля глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что считает маловероятным установление пасхального перемирия на Украине. Неясно, с кем можно договариваться, а в контексте давления на УПЦ и захвата Киево-Печерской лавры такое перемирие тем более сомнительно, считает депутат.

С призывом об установлении пасхального перемирия на Украине ранее выступил папа Римский Франциск. 9 апреля в своей пасхальной проповеди глава Католической церкви пожелал жителям Украины обретения мира, а жителям России — пасхального света.