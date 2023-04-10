Мелитополь, 10 апреля, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов усомнился в том, что в ближайшее время на запорожском направлении ВСУ перейдут к активным действиям, поскольку в этом регионе ожидаются дожди. Об этом 10 апреля сообщает ТАСС.

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«Прогноз погоды говорит, что в ближайшие дни в Запорожской области будут дожди. Соответственно, наступать в такую погоду не совсем разумно — просто увязнешь в грязи», — приводит агентство его слова.

Он также уточнил, что обстановка на линии боевого соприкосновения на этом направлении с конца минувшей недели сильно не изменилась.

Рогов напомнил, что ВСУ продолжают накапливать силы, а Вооружённые силы России — готовиться к обороне.

«Время от времени наносим прицельные удары, как это было 23 марта, или как это было на днях, когда ударили по городу Орехову», — уточнил он.

Как передавало ИА REGNUM, глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что анонсированное Киевом контрнаступление обречено на провал. По его мнению, ВСУ истощены, потери составляют один к трём. О подготовке контрнаступления украинские власти говорят на протяжении нескольких последних недель. Взамен поставок оружия, наемников и боеприпасов НАТО ждет от Киева результатов, но вооруженные силы методично перемалывают все поставки.