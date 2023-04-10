Песков: утечки секретных документов Пентагона достаточно интересны

Москва, , 13:09 — REGNUM Утечки секретных документов Пентагона достаточно интересные, их все изучают, анализируют и обсуждают. Об этом 10 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Утечки достаточно интересные. Их все изучают, анализируют, широко обсуждают», — сказал Песков.

Он добавил, что никак не может прокомментировать сообщения о том, что США шпионили за президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, этого нельзя исключать, поскольку неоднократно всплывала информация, что США вели слежку за главами государств, особенно в европейских столицах. Это не раз вызывало скандальные ситуации.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что попавшие в Сеть секретные документы Пентагона указали на то, что США шпионили за Зеленским. Вывод основан на данных прослушки о том, что в конце февраля 2023 года Зеленский в отсутствие дальнобойного оружия предложил атаковать места «дислокации российских войск в Ростовской области» с помощью беспилотников.