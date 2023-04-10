Москва, , 13:07 — REGNUM По итогам 2022 года онлайн-продажи ювелирных изделий заняли до 19% от всего оборота ювелирного рынка в России, сообщили «585*ЗОЛОТОЙ» и Ozon. За январь–март 2023 года доля онлайн-продаж в категории украшений из драгметаллов на Ozon выросла на 86% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Чтобы найти точки соприкосновения между клиентами онлайн и офлайн, «585*ЗОЛОТОЙ» и Ozon отправят 4 млн купонов на получение бесплатного украшения с бриллиантом. Таким образом компании рассчитывают нарастить аудиторию и увеличить доли рынка в своих сегментах.

В месяц через акции с партнерами ювелирная сеть получает до 200 000 клиентов с конверсией в 15–20%, а в отдельных случаях цифры доходят до 35%.

На сегодняшний день сеть «585*ЗОЛОТОЙ» занимает ведущую позицию на ювелирном рынке России и объединяет более 1000 объектов в 420 городах. Магазины сети работают в России, Казахстане и Молдове. Среди других партнеров сети — торговые сети, производители продуктов питания, фитнес-центры, СМИ, рестораны и кафе. В свою очередь, Ozon входит в топ-3 крупнейших онлайн-продавцов в категории моды.