Швеция, где господствует либеральная идеология, собственными руками создает «пороховой погреб», на котором рискует взорваться. Чтобы перенаправить обсуждение в более удобное русло, шведские СМИ начали заявлять, что поджигателя Корана Расмуса Палудана толкнули на проведение кощунственных акций «агенты влияния России». Однако перенаправить гнев Турции не удалось.

Виктор Лавриненко, , 14:14 — REGNUM Ультраправый активист из Дании, лидер партии «Жесткий курс» Расмус Палудан является закоренелым провокатором — в 2018–2019 годах он провел у себя на родине серию антиисламских манифестаций, сжигал Коран, записывал и выкладывал унизительные для мусульман видеоролики. Иногда организованные им митинги оборачивались массовыми драками.

Расмус Палудан Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Сейчас в разных странах Евросоюза растет количество радикальных националистов как естественная реакция на нашествие мигрантов из третьего мира и ползучую исламизацию Европы.

Однако на фоне коллег по правому лагерю Палудан выделяется своим особым радикализмом. После того как власти Дании начали заводить на него дела по обвинениям в расизме и диффамации (впрочем, ему присудили лишь месяц реального заключения и два месяца условного), он перенес свою деятельность в соседнюю Швецию.

Шведская беззубость

Правда, когда Палудан анонсировал в августе 2020-го акцию по сожжению Корана в шведском городе Мальмё, власти страны быстро сообразили, что столь опасный «пассажир» опасен, и ему запретили въезд.

Однако беззубость государства оказалась такова, что буквально через несколько месяцев Палудан все же въехал в Швецию. Пользуясь тем, что его отец был шведским гражданином, он сам подал на гражданство Швеции. И, что характерно, получил его!

В апреле 2022 года Палудан таки сжег Коран в Мальмё. В результате в городе — вполне предсказуемо — вспыхнули массовые беспорядки. В полицейских, пытавшихся успокоить разъяренную толпу, полетели камни; вспыхнули школа и автомобили совершенно непричастных граждан. Полиция в итоге вынуждена была применить слезоточивый газ.

Самое поразительное в этом то, что сам Расмус Палудан отделался очень легко. Шведский министр юстиции Морган Йоханссон заявил, что Палудан, мол, имеет конституционное право выражать свое мнение в демократическом обществе. А в мае 2022-го Палудану разрешили проводить публичные собрания своих сторонников в Турции.

Правда, его действия стали предметом предварительного следствия, так как Палудана заподозрили в «возбуждении ненависти в отношении этнической группы». Впрочем, следствие ведётся крайне вяло. Результат такого попустительства не замедлил сказаться: 21 января Палудан, щелкнув зажигалкой, сжёг очередной Коран возле посольства Турции в Стокгольме.

Расмус Палудан с Кораном в руках у посольства Турции в Стокгольме © EPA/Fredrik Sandberg/TT/ТАСС

Акция вновь вызвала мощнейший негативный резонанс в мире, а шведский премьер-министр Ульф Кристерссон отреагировал весьма невнятно — он хоть и осудил поступок Палудана, но дал понять, что тот при этом никаких законов не нарушал.

Турция, против которой и был направлен в первую очередь этот демарш, дала понять, что не готова ратифицировать вступление Швецию в альянс НАТО.

«Если Швеция не проявит уважения к Турции и к мусульманам, то поддержки в вопросе НАТО с нашей стороны не будет. Те, кто допустил такое безобразие у нашего посольства, больше не могут ожидать от нас доброй воли», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Также он обвинил шведов в нарушении данного ими обещания — Стокгольм так и не экстрадировал более сотни человек, находящихся в Швеции, которых Турция считает террористами. В связи с чем появились конспирологические версии о том, что на самом деле власти отнюдь не горят желанием вступать в Североатлантический альянс, отсюда и попустительское отношение к деятельности Палудана.

Мифические «агенты России»

Чтобы сбить накал страстей и перенаправить их в более желательное русло, шведские СМИ начали заявлять, что якобы Палудана толкнули на проведение кощунственной акции агенты влияния России. Мол, 21 января он сжег Коран по прямой просьбе журналиста Чанга Йоханнеса Фрика, одно время сотрудничавшего с Ruptly, структурой телеканала Russia Today. На этом основании Фрика сейчас в западной прессе именуют не иначе как «прокремлевским активистом».

Но перенацелить гнев турок на Россию не удалось. Эрдоган высказался еще более однозначно: «Швеция, не волнуйся. Пока вы позволяете сжигать и уничтожать мою священную книгу Коран, мы не скажем «да» вашему вступлению в НАТО».

Реджеп Эрдоган на саммите НАТО © Bernd von Jutrczenka/dpa/ТАСС

На эти слова турецкого лидера тут же откликнулся шведский министр иностранных дел Тобиас Бильстрём. «Религия не является частью соглашения по вступлению в НАТО. Я прекрасно понимаю, что люди обижаются на сожжение Священных Писаний и воспринимают это как глубокое оскорбление. Это справедливо, но это не повод не пускать нас в НАТО. Швеция не пойдёт на компромисс в отношении свободы слова», — сказал Бильстрём.

У Палудана нашлись последователи, такие же праворадикалы, как и он сам. Но теперь шведские правоохранительные органы, напуганные перспективой вновь получить массовые беспорядки, начали действовать чуть жестче. В феврале полиция Стокгольма дважды отказала в разрешениях на публичное сжигание Корана — возле посольств Турции и Ирака.

В полиции пояснили, что предыдущие сожжения священной книги мусульман «создали угрозу безопасности Швеции». Стражи порядка сочли, что если бы сожжение Корана оказалось разрешенным, то увеличился бы риск беспорядков и террористических актов.

Кстати, посольство США тогда тоже предупредило своих граждан, находящихся в Швеции, о выросшей опасности терактов.

Однако данное постановление полиции подверглось критике и было опротестовано в суде. И в апреле решением Административного суда Швеции полицейский запрет был официально отменен.

«Административный суд не считает, что обстоятельства, послужившие основанием для отказа полицейского управления, являются достаточными», — заявили в этой судебной инстанции. Суд отмечает, что такие запреты могут иметь место только в том случае, «если это необходимо для обеспечения порядка и безопасности непосредственно в месте проведения демонстрации».

Также суд постановил, что решение полиции отменить демонстрацию в городе Норчёпинге в апреле прошлого года, когда Расмус Палудан анонсировал очередное сожжение Корана, тоже было неверным.

На этот судебный вердикт предсказуемо негативно отреагировали в Турции. «Сожжение Корана — это преступление на почве ненависти. Сожжение Корана не может быть разрешено под предлогом свободы слова. Такие действия вызывают гнев двух миллиардов мусульман и должны пресекаться», — подчеркнул Эрдоган.

Протесты в Мальмё после сжигания Корана Расмусом Палуданом © Tt/Keystone Press Agency/Global Look Press

А министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пошел дальше и сравнил Швецию с нацистской Германией. «Нацисты начали с сжигания книг, затем нападали на места религиозных собраний. А потом они собрали людей в лагеря и сожгли их для достижения своих конечных целей. Вот как такие вещи начинаются», — заявил Чавушоглу турецким СМИ.

Что касается Палудана, то он жалуется, что в настоящее время получает в качестве «награды» за свои «подвиги» огромное количество сообщений с пожеланиями смерти себе. Озаботившись своей безопасностью, он покинул Швецию.

Мина и запал

При этом, что характерно, значительная часть шведов подобные вещи не особо-то одобряет. Хотя результаты проведенного недавно на эту тему опроса оказались довольно противоречивыми.

51% шведов считают, что сжигание религиозных писаний должно быть «запрещено законом», а 34% полагают, что это «не должно быть разрешено». В то же время 55% считают, что законом должна быть разрешена публикация изображений, оскорбляющих религиозные символы. Также оказалось, что 54% опрошенных считают, что «важнее иметь возможность выражать своё мнение, чем защита Священных Писаний от посягательств».

Такие результаты, кстати, разочаровали Палудана, назвавшего шведов «тупицами», не понявшими, дескать, его целей. «Я выиграю только в том случае, если шведы прозреют, но этого пока не случилось», — говорит он.

Он отказывается возвращаться в страну. «Я не поеду в Швецию в обозримом будущем. Это связано с безопасностью. Всё плохо по всей Швеции, кроме Стокгольма. Но действовать только в Стокгольме, если вы собираетесь победить на выборах, вряд ли достаточно», — заявил Расмус Палудан.

Параллельно он назвал «смешными» публикации шведской прессы, в которых его попытались привязать к российской ЧВК «Вагнер» — якобы он «дружит» с некоторыми ее представителями в социальных сетях. «Это вообще смешно. Аккаунт, который они анализируют, не имеет ко мне никакого отношения. Больше похоже на то, что шведские телевизионщики сами создали этот профиль», — говорит Палудан, уже неоднократно отрицавший какие-либо свои связи с Россией.

Мусульмане сжигают портрет Расмуса Палудана © Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чтобы понимать, насколько взрывоопасны действия Палудана, надо знать, что на начало 2023 года по крайней мере 34,62% ​​жителей Швеции имеют иностранное происхождение. Из людей в возрасте от 35 до 44 лет это около 44,12%, из тех, кому от 25 до 34 лет, — 41,19%, а из детей в возрасте от 5 до 9 лет — 40,37%. Наибольшая доля населения приходится на иммигрантов в таких крупных городах, как Стокгольм, Мальмё и Гётеборг.

При этом реальная доля жителей иностранного происхождения может быть значительно выше, чем указано в документах государственного статистического управления. Ведь иммигранты в третьем поколении учитываются уже как обычные шведы, поскольку в Швеции запрещено вести статистику по этническому признаку.

Больше всего «новых шведов» за последнее время «понаехало» из Сирии, Эритреи, Сомали, Ирака и Афганистана. Это все больше вызывает тревогу в стране. Нынешнее правительство заявило, что хочет ужесточить требования для предоставления шведского гражданства.

И как в этом плане можно охарактеризовать вердикт суда, отменившего запрет на сжигание Корана? Только как явный «самострел», обусловленный либеральными догмами, возведенными в Швеции в положение господствующей идеологии. Эта идеология губит государство: с одной стороны, широко открывая дверь перед приезжими мусульманами, а с другой — позволяя безнаказанно глумиться над святыми для них символами.

Шведское государство собственными руками создает «пороховой погреб», на котором само же рискует взорваться. И обвинить в этом «агентов влияния Москвы» уже не получится. Иначе пришлось бы предположить, что Москва сумела добиться назначения своих агентов работниками шведского Административного суда.